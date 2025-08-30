Aksi rrugor “Ura e Stom Golemit – Mes”, një ndër segmentet më të rrezikshme të qarkut Shkodër, po rikthehet me ndriçim pas gati një dekade errësire. Ky aks 4.2 kilometra, i përfunduar në vitin 2015 dhe i pajisur fillimisht me ndriçim, mbeti për vite të tëra pa drita pasi kabulli elektrik u vodh vetëm pak muaj pas përfundimit të punimeve.
Pas shqetësimeve të përsëritura nga komuniteti, Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut ka nisur investimin për rikthimin e ndriçimit. Deri më tani janë shtruar 500 metra kabull elektrik, ndërsa projekti parashikon ndriçimin e plotë të të gjithë aksit.
Mungesa e ndriçimit e ka bërë këtë rrugë një ndër më problematiket për aksidente me pasojë të rëndë, duke rrezikuar jetën e qindra drejtuesve dhe banorëve të zonës.
“Në këtë rrugë janë bërë shumë aksidente por tani po vendoset ndriçimi i rrugës”, u shpreh një qytetar.
Ky investim synon jo vetëm përmirësimin e sigurisë rrugore, por edhe rritjen e cilësisë së jetesës dhe zhvillimit të zonës, duke i dhënë fund një situate që prej vitesh ka qenë shqetësim për komunitetin.
