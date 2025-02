Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristjan Mickoski, ka marrë pjesë në Konferencën e Sigurisë në Mynih në një panel ku u fol për zgjerimin e Bashkimit Europian, pjesë e të cilës është edhe Kryeministri Edi Rama.

Mickoski gjatë fjalës së tij u shpreh se rruga e Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Europian është e ndërlikuar ku përmendi faktin që kjo rrugë ka nisur së bashku me Kroacinë dhe avancimin e ndryshëm të dy shteteve në këtë proces.

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut tha se procesi i bazuar në meritë ka mbetur një përrallë për RMV.

Hristijan Mickoski: Përpjekja jonë ka nisur shumë përpara Shqipërisë. E kemi nisur rrugëtimin shumë më para edhe se Kroacia. Me Kroacinë dy dekada më parë u bëmë vende kandidate. E morrëm raportin e parë në 2008 ndërkohë që Kroacia është tashmë prej 10 vitesh pjesë e BE, ndërkohë që ne vazhdojmë të jemi në të njëjtin vend ku ishim dy dekada e gjysmë më parë. Për ne procesi i bazuar në meritë është një lloj përralle. Nuk është njësoj si të thuash diçka që do të donim ta shihnim është diçka e ekzagjërueshme për ne. Mendoj që kjo përrallë për ne është një objektiv që gjithmonë vendoset. Rrugëtimi ynë drejt BE është mjaft i ndërlikuar sepse në vend që të sjellim Europën në Ballkan po sjellim Ballkanin në Europë. Për fat të keq ka disa shtete anëtare të BE që vijnë nga Ballkani dhe sjellin me vete në Bruksel mosmarrëveshjet dypalëshe në vend që të sjellin vlerat e Brukselit në Ballkan.

Mickoski tha se ndyshimi i emrit nuk ishte e vetmja ndërhyrje në çështjet e brendshme të vendit, ku përmendi edhe ndyshimin e flamurit.

“Emri nuk ishte i vetmi shembull i ndërhyrjes në çështjet e brendshme të një vendi sovran. Ky ishte vetëm i fundit. I pari ishte ndryshimi i flamurit. Tiketa jonë themelore është dhe do të mbetet të bëhemi pjesë e BE dhe kjo nuk ka ndryshim. Ju lutem konsiderojeni”, u shpreh ndër të tjera Mickoski.