Aksionerët e Teslës kanë miratuar një plan shpërblimi që, nëse përmbushet, mund ta bëjë Elon Musk-un njeriun e parë trilioner në histori. Dhe ndryshe nga fantazitë e rrjeteve sociale, kjo “rrugë drejt trilionit” ka përkufizime shumë të qarta: objektiva financiarë, afate dhe kushte konkrete.
Pas një viti të trazuar për kompaninë dhe drejtuesin e saj, mbi 75% e aksionerëve të Teslës votuan për t’i dhënë Musk-ut një paketë aksionesh me vlerë potenciale deri në 1 trilion dollarë (rreth 865 miliardë euro), me kusht që Tesla të arrijë 12 objektiva madhorë gjatë dhjetëvjeçarit të ardhshëm.
Në thelb, plani është një “manual për pasurim ekstrem” i bazuar në performancë. Që Musk ta fitojë çdo pjesë të shpërblimit, Tesla duhet të rrisë vlerën e saj në bursë nga 1,4 trilion në 8,5 trilion dollarë, pra, të pesëfishojë vlerën aktuale. Mes objektivave të tjera janë:
-Shitja e 1 milion robotëve Tesla,
-10 milion abonime aktive për softuerin e drejtimit autonom,
-dhe një rritje dramatike e fitimeve vjetore.
Pas votimit, Musk e përshkroi momentin si “jo thjesht një kapitull të ri, por një libër të ri për Teslën”, duke e interpretuar besimin e aksionerëve si mandatin për revolucionin e ardhshëm teknologjik.
Për investitorët, ky vendim është një bast i madh se Musk është ende njeriu që mund ta çojë Teslën përtej makinave elektrike, drejt robotëve, inteligjencës artificiale dhe ekonomisë së automatizuar. Për Musk, është rruga më konkrete dhe e matshme drejt një statusi që asnjë njeri në histori nuk e ka pasur: trilioner i verifikuar.
