Zv/ kryeministri Erion Braçe ka thumbuar kundërshtarët e tij politikë me anë të fotove të rrugës së Cermës. Braçe thotë se qentë lehën fort si talebanë dhe kriminelë por puna shkon përpara.

Ai thekson se asgjë tjetër nuk ka vlerë, veç shërbimit për njerëzit dhe punës për ta.

“Vazhdojmë punojmë. Sepse nuk ishte “ASFALT ELEKTORAL”, “Punë për zgjedhje”. Rruga e Cermave ecën Tani ne territorin e Cerme Shkumbin! Qente lehen, madje lehen fort sic nje taleban e kriminel e ben perhere;

Por puna shkon përpara. Sherbim per njerezit! Pune per ta! Asgje tjeter nuk ka vlere! Kush peshtyu punen e shiti peshtymen per 50 mije leke, turpin te mbaje!”, shkruan Braçe./ b.h