Gjyqtarja Enkelejda Hoxha po përgatiste një tjetër lirim të bujshëm! Ndryshe nga sa u njoftua nga Prokuroria e Posaçme, Saimir Petani nuk ishte “peshku i madh” që do të fitonte sërish lirinë.

Nga katër muret e qelisë do të dilte Genc Ferhati, i njohur ndryshe si i forti i rrugës së Kavajës në Tiranë. Por ky i fundit, siç bën me dije edhe gazetari Elton Qyno në Facebook, u tërhoq nga kërkesa për lirim pasi çështja i ra për gjykim një tjetër magjistrateje.

Po ashtu një “udhëtim” për në burgun e Fushë Krujës prej kohësh e planifikonte edhe kapobanda i Çolës, Myrteza Çaushi, i njohur si “Zani”.

Mesa duket rruga drejt lirisë kalonte nga Fushë Kruja. Edhe Çaushi vetëm pak muaj më parë, nga Drenova, kërkoi lirimin e tij me kusht me pretendimin se ka fëmijë për të rritur, por u tërhoq vetë dhe krejt papritur.

Për të mos e çuar dëm procesin ligjor të nisur, në vend të lirisë, Çaushi kërkoi që t’i përllogaritej saktë dënimi, në mënyrë që më pas të mos ketë probleme për plotësimin e kushteve për lirim.

Por me prangosjen e gjyqtares Hoxha, duket se shpresat e kokave të botës së krimit që dikur kanë operuar në vend, janë prerë.

Po ashtu përveç karrierës së saj, gazetari Elton Qyno konfirmon faktin se gjyqtarja Hoxha dhe avokati Aldo Tabaku ishin në një lidhje intime së bashku, duke u kthyer partnerë në profesion e “krim”, por edhe në jetë.

Gazetari ka konfirmuar kështu aludimet e kolegëve të çiftit që kanë rrëfyer se Aldo Tabaku kishte shumë ndikim tek Hoxha, për arsye që ata nuk i dinin. Mesa duket përgjigjia ka qenë romanca.

“Sot në burgun e Fushë-Krujës, është mbajtur 5 minuta heshtje totale, për arrestimin e çiftit të dashnorëve, gjyqtares Enkelejda Hoxha dhe avokatit anonim, Aldo Tabaku.

Të burgosurit humbën dritaren e tyre të komunikimin me lirinë, pasi gjyqtarja Hoxha dhe avokati i mirënjohur Tabaku, kujdeseshin çdo ditë për lirinë e tyre, mjafton të kishte karburantin financiar në rregull. Të burgosurit kanë derdhur lot sot, Nga sot, s’do depozitojnë më kërkesa në gjykatë për lirim me kusht.

Planet për lirimin e të dënuarve nga qelia, çifti i dashnorëve i bënte pas kalimit të 1 ose 2 orgazmave në një apartament sekret në Tiranë.

Tabaku natën bënte betejë në krevat me gjyqtaren, ndërsa ditën vijonte betejën ligjore me të, në sallën e gjyqit. Enkelejda Hoxha me dashnorin e saj Tabaku, kanë liruar sa e sa persona të rezikshëm, duke i lënë të lirë rrugëve të Shqipëri.

Rasti i fundit që po përgatij nga kjo dyshe dashnorësh, ishte dhe ai i Genc Ferhatit, të fortit të rrugës së Kavajës, por që në momentin e fundit ai u tërhoq nga kërkesa për lirim…, pasi çështja i ka rënë një gjyqtareje tjetër në Krujë.

Çifti i dashnorëve tashmë përfundoi nga apartamenti sekret në zonën e “5 Majit” në një dhomë tek 313 në rrugën “Jordan Misja” Tiranë. Kjo zonja dhe dashnori i saj, kulmin arritën me lirimin e Endrit Dokles. Zani Caushi, plasi të transferohej nga burgu i Drenovës në Fushë-Krujë, por jo s’ia arriti qëllimit”, shkruan gazetari Qyno.