“Ali Mema ishte mbi të gjitha qytetar, tirons i mirë, pastaj ishte edhe lojtar, trajner dhe sportist i shkëlqyer. Kam një kënaqësi shumë të madhe që rruga buzë liqenit të Farkës do të ketë emrin e të mrekullueshmit, të dashurit tonë, Ali Memës”, u shpreh Veliaj, teksa i dorëzoi në mënyrë simbolike djalit të Ali Memës, tabelën e rrugës që ka marrë emrin e futbollistit legjendar.

Kryebashkiaku u shpreh se koha kur Ali Mema shkëlqeu ishte e vështirë, por ai nuk e humbi kurrë dinjitetin, madje shërbeu si frymëzim për breza të tërë.

“Ata që do e frekuentojnë këtë park do kenë mundësi t’u tregojnë fëmijëve të tyre historinë e Ali Memës, historinë e sportit shqiptar, që në ato vite bëhej në kushte të vështira. T’i kesh mbijetuar asaj kohe, kur politika sundonte edhe jetën sportive, dhe të kesh ruajtur dinjitetin tënd, duke frymëzuar breza të tërë, është diçka shumë e madhe. Uroj ta mbajmë me nder dhe ta kujtojmë gjithmonë emrin e Ali Memës”, tha Veliaj.