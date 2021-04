Nga rezultatet paraprake, PS ka marrë 5537 vota, ndjekur nga PD me 3949 vota, LSI me 618 vota e në fund PSD me 459 vota.

Në fund të procesit të numërimit, komisionerët kanë festuar bashkë duke duartrokitur dhe shtrënguar duart.

Nje leksion i qarte per politiken dhe politikanet qe jane te prirur drejt nxitjes se dhunes dhe konfliktit politik!