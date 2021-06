Dashi: Marsi i favorshëm!

I dashur Dash, këtë javë planeti Mars do të bëjë një tranzit në favor të shenjës suaj: duke filluar nga e premtja, do të fillojë një rikuperim i mirë, do të ktheheni të ndjeheni më të fortë dhe më luftarak se kurrë! Në punë do të ketë kënaqësi falë favorit të Jupiterit dhe Mërkurit . Sidoqoftë, disa shqetësime të tjera në lidhje me sferën e ndjenjave, me Venusin të pafavorshëm .

Demi: kush fillon mirë …

I dashur Dem java juaj do të fillojë me dy ditë forcë dhe energji të madhe: midis të hënës dhe të martës, në fakt, ju mund të mbështeteni në një Hënë të bukur e gatshëm për t’ju dhënë më shumë fat. Duke filluar nga e premtja, për fat të keq, planeti Mars do të marrë një pozicion të pafavorshëm në shenjën tuaj dhe në periudhën tjetër mund të ndiheni pak më të lodhur dhe të stresuar … Dashuria do të lulëzojë falë një Venusi të bukur nga ana juaj.

Binjakët – do të jeni të pakonkurueshëm!

Të dashur Binjakë, bëhuni gati të përjetoni një javë vërtet emocionuese! Hëna do të shkëlqejë në shenjën tuaj të mërkurën dhe të enjten, e cila do të jetë veçanërisht me fat. Mërkuri do të jetë gjithashtu në bashkëpunim, i gatshëm për t’ju sjellë disa lajme të mira, veçanërisht në vendin e punës. Për më tepër, duke filluar nga e premtja, planeti Mars do të fillojë të veprojë në favorin tuaj , duke ju bërë vërtet të pakonkurueshëm!

Gaforrja: një fundjavë pasioni!

E dashur Gaforre, planeti Mars do të mbetet në bashkëpunim deri të premten, i gatshëm t’ju japë kaq shumë forcë dhe energji. Venusi gjithashtu do të vazhdojë tranzitin e saj në shenjën tuaj: do të ketë kohë të mira për çiftet ndërsa për beqarët, mundësi për të takuar dikë të veçantë . Ditë super fat të premten, të shtunën dhe të dielën, edhe me Hënën në shenjë: bëhuni gati për një fundjavë plot pasion!

Luani: mirë se erdhët Mars!

I dashur Luan, këtë javë planeti Mars do të hyjë në shenjën tuaj ! Duke filluar nga e premtja, një periudhë e rikuperimit të madh të energjisë, si fizike ashtu edhe psikologjike, do të fillojë për ju: më në fund do të jeni në gjendje të lini mënjanë stresin e muajve të fundit dhe të ndiheni sikur po rilindi. Ndërkohë, kushtojini vëmendje ditëve disi të rënda të hënën dhe të martën, kur do të duhet të merreni me një Hënë të pakëndshme që mund të krijojë disa pengesa.

Virgjëresha: Venusi kujdeset për të!

E dashur Virgjëreshë, vazhdon një periudhë e favorshme për shenjën tuaj kur bëhet fjalë për dashurinë dhe ndjenjat. Afërdita mbron marrëdhënien tuaj dhe, nëse jeni beqare, ju ndihmon të afroheni me dikë të veçantë. Sidoqoftë, jo aq me fat është fusha e punës, në të cilën ju do të duhet të merreni me disavantazhin e Merkurit, i cili mund të sjellë disa pengesa më shumë në rrugën tuaj. Ditë me fat: e hënë dhe e martë.

Peshorja: diskutime me partnerët …

E dashur Peshore, duke filluar nga e premtja planeti Mars do të kthehet për të vepruar në favorin tuaj , duke ju ndihmuar të rimerrni pak energji. Nëse javët e fundit kanë qenë mjaft stresuese për shenjën tuaj, një periudhë e mirë shërimi mund të fillojë tani . Por një Venus djallëzor mund të sjellë diskutime në jetën tuaj në çift, veçanërisht në fundjavë.

Akrepi: hëna e kundërt …

I dashur Akrep, java juaj fatkeqësisht fillon me dy ditë , në të cilat mund të hasni ndonjë pengesë për shkak të kundërshtimit të Hënës. Për më tepër, duke filluar nga e premtja, do të duhet të mbani planetin Mars në një pozitë të pafavorshme , e cila mund t’ju sjellë pak më shumë stres. Sidoqoftë, një Venus i bukur në shenjën tuaj është gati për t’ju dhuruar dashuri dhe pasion.

Shigjetari: energji pozitive!

I dashur Shigjetar, përsëri këtë javë, për fat të keq, do ta gjeni veten të detyruar të duroni kundërshtimin e planetit Mërkur, i cili do të vendosë një fjalim në timonin e projekteve tuaja. Thjesht duhet të jesh i durueshëm: në fund fitorja do të jetë e jotja! Kushtojini vëmendje ditëve të mërkurë dhe të enjte, kur Hëna do të jetë gjithashtu në kundërshtim. Megjithatë, më e lumtur,do të jetë fundjava, kur planeti Mars do t’ju japë shumë energji pozitive!

Bricjapi: pak lehtësim …

I dashur Bricjap, këtë javë më në fund do të jeni në gjendje të psherëtini lehtë : duke filluar nga e premtja planeti Mars nuk do të jetë më në kundërshtim me shenjën tuaj dhe do të jeni në gjendje, pak nga pak, të rimerrni disa forca fizike dhe energji . Venusi, për fat të keq, mbetet në opozitë: do të ketë probleme dhe diskutime për t’u përballur me partnerin, veçanërisht në ditët nervoze të premten, të shtunën dhe të dielën.

Ujori: Përballë Marsit …

I dashur Ujor, fatkeqësisht këtë javë – duke filluar nga e premtja – planeti Mars do të vijë në kundërshtim me shenjën tuaj: një periudhë mjaft e rëndë nga pikëpamja fizike do të fillojë për ju, në të cilën shpesh do të ndiheni të lodhur dhe pa energji. Pavarësisht kësaj, megjithatë, favori i Jupiterit dhe Mërkurit do t’ju ndihmojë të bëni hapa të rëndësishëm përpara në rrugën tuaj profesionale dhe personale. Ditët me fat: e mërkurë dhe e enjte.

Peshqit: rroftë dashuria!

Të dashur Peshq, dashuria do të jetë ylli i vërtetë i kësaj jave, me një Venus të bukur në një aspekt të favorshëm. Emocionet për t’u kujtuar lindin veçanërisht në fundjavë, kur do të keni gjithashtu një Hënë super pasionante në krah. Sidoqoftë, në punë mund të lindin disa keqkuptime me shefat ose kolegët, ose ndonjë ngadalësim ose bllokim për shkak të pozitës së pafavorshme të Mërkurit.