Ish-drejtori ekzekutiv i Barclays, Jes Staley, do të paraqitet të enjten në Capitol Hill, ku do t’u përgjigjet pyetjeve të ligjvënësve amerikanë lidhur me marrëdhëniet e tij me Jeffrey Epstein, financierin e dënuar për abuzime seksuale.
Staley është i fundit në një seri drejtuesish aktualë dhe ish-drejtuesish të Wall Street-it që po përballen me pyetje nga anëtarë të Kongresit për lidhjet e tyre me Epstein.
Komisioni ka lëshuar gjithashtu muajin e kaluar dy urdhra ligjërisht të detyrueshëm për Leon Black, bashkëthemeluesin e Apollo Global Management, duke e detyruar të dorëzojë informacione pasi ligjvënësit thanë se ai kishte refuzuar t’u përgjigjej pyetjeve të tyre.
Gazeta Financial Times raportoi fillimisht se Staley kishte rënë dakord të merrte pjesë në një intervistë me komisionin, pasi kryetari republikan i tij, James Comer, kërkoi dëshminë e tij.
Në një letër dërguar Staley-t në fillim të këtij viti, Comer tha se ligjvënësit besonin se ish-drejtuesi i bankës kishte informacione që mund të ndihmonin hetimin e komisionit mbi mënyrën se si qeveria kishte trajtuar çështjen Epstein.
Përpara se të bëhej drejtuesi ekzekutiv i Barclays, Staley drejtonte sektorët e menaxhimit të pasurisë private dhe aseteve në JPMorgan, ku Epstein ishte një nga klientët e tij kryesorë. Më vonë, Staley tha se ata kishin qenë “shumë të afërt” dhe në një moment e kishte përshkruar Epstein si “mik”.
Komisioni i Kongresit ka hetuar prej më shumë se një viti mënyrën se si qeveria federale ka trajtuar çështjen Epstein. Hetimi parlamentar është i ndarë nga përpjekjet e Departamentit të Drejtësisë për publikimin e më shumë se 3 milionë faqeve dokumentesh që lidhen me Epstein, i cili u gjet i vdekur në qelinë e tij të burgut në vitin 2019, ndërsa priste gjyqin për akuza për trafikim seksual.
Dokumentet e Departamentit të Drejtësisë të publikuara në fund të vitit të kaluar zbuluan detaje të reja mbi marrëdhënien mes Staley dhe Epstein, përfshirë faktin se ish-bankieri ishte caktuar nga financieri i ndjerë si ekzekutor i pasurisë së tij.
Sipas dokumenteve të Departamentit të Drejtësisë, Staley ishte emëruar fillimisht në janar të vitit 2012 si “ekzekutor pasues” i Epstein, që do të merrte përgjegjësinë për zbatimin e testamentit të financierit në rast se ekzekutorët e caktuar nuk do të mund të përmbushnin detyrën. Emri i ish-drejtuesit të bankës ishte përfshirë si “ekzekutor” edhe në dy testamente të tjera, të datuara në shtator 2013 dhe nëntor 2014.
Vitin e kaluar, Staley dështoi të rrëzonte ndalimin e përjetshëm për të punuar në sektorin financiar, të vendosur ndaj tij nga Autoriteti i Sjelljes Financiare në Mbretërinë e Bashkuar.
Gjatë një procesi gjyqësor dyjavor në Londër, Staley u pyet për një sërë emailesh intime që kishte shkëmbyer me Epstein, përfshirë mesazhe ku të dy i referoheshin njëri-tjetrit si familje, si dhe nëse ai kishte vepruar si administrator i pasurisë së Epstein.
Staley i tha gjykatës se kishte refuzuar kërkesën e Epstein për t’u emëruar administrator i pasurisë së tij, një pretendim që duket se është vënë në dyshim nga dokumentet e Departamentit të Drejtësisë të publikuara në fund të vitit të kaluar.
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