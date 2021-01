Nga Ylli Pata

Kalimi i Nasip Naços nga LSI-ja në PS, realisht pritej prej kohësh. Për arsye se ministri i Drejtësisë i qeverisë “Rama 1” nuk i kishte marrëdhëniet mirë me partinë e tij prej kohësh. Por gjithsesi shpallja e këtij vendimi përbën një zhvillim të rëndësishëm politik në vend.

Aktualisht kemi tri emra të rëndësishëm të LSI-së që kanë kaluar tek PS-ja demonstrativisht: i pari ishte ish-ministri Lefter Koka, i cili nuk pranoi të djegë mandatet, më pas ishte ish-kreu i njësisë numër 2 në Tiranë, Elez Gjoza, e sot u bë publike largimi i Nasip Naços.

Zëra brenda mazhorancës dhe në LSI bëjnë të ditur se ka ende emra që pritet të bëjnë coming out-in politik të largimit nga LSI-ja e Ilir Metës. Edhe pse nga forca që drejton Monika Kryemadhi, do të tentohen të ç’dramatizohen këto zhvillime, siç ndodhi me ikjen e Lefter Kokës, para një viti, ku kryetarja e LSI-së tha se e larguam vetë, ikja e këtyre figurave përbën realisht shizmën e dytë të madhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Shizma e parë ndodhi në vitin 2009, kur Meta pranoi të hyjë në qeveri me Sali Berishën dhe në kor nga LSI-ja u larguan Pëllumb Xhufi, Sabit Brokaj, Ndre Legisi, Sokol Axhemi, Fatos Klosi etj.

Të cilët nuk e gëlltitën një aleancë të partisë së majtë LSI-së me PD-në e Sali Berishës, ndaj dhe u larguan demonstrativisht çka çoi në ridimensionimin jo vetëm politik, por edhe territorial të partisë së Ilir Metës.

Një ridimensionim, që me këto ikje, ka një të panjohur të madhe brenda; pasi si Lefter Koka në Durrës, Nasip Naço në Skrapar, apo edhe Elez Gjoza në njësinë 2 kanë pasur ndikimin e tyre të rëndësishëm në arritjen elektorale të LSI-së.

Edhe pse Nasip Naço mori në vitin 2009 bastionin e Ilir Metës që ishte Skrapari, vendi i lindjes dhe ku ka qenë deputet që në nisje të karrierës së tij politike, gjithsesi ka edhe peshën e tij politike.

Nasip Naço, është një prokuror i njohur në Shqipëri, që e bëri të famshëm si njeriu që mbrojti akuzën për grushtin e shtetit të 14 shtatorit 1998 në gjykatë. Një prokuror që ka pasur edhe çështje kundër krimit të organizuar në historikun e tij juridik, por që në vitin 2013 ishte ministri i Drejtësisë i qeverisë “Rama 1”. Nën drejtimin e Nasip Naços nisi dhe reforma e famshme në drejtësi, e cila nuk është pëlqyer nga LSI dhe Ilir Meta.

Ndaj dhe ky i fundit, bëri rokadën ndërmjet Naços dhe Ylli Manjanit në krye të drejtësisë në vitin 2016. Që atëherë ka nisur çarja e Nasip Naços me Ilir Metën. Megjithatë në zgjedhjet e vitit 2017, Naço ishte aktiv për LSI në qarkun Berat, ku LSI mori 2 deputetë, në një qark kur kishte edhe kryetarin e bashkisë që nga 2015-ta. Sot gjërat në këtë qark kanë ndryshuar për LSI, pasi nuk ka as Beratin e as Skraparin, por edhe Nasip Naço. I ka mbetur vetëm Lefter Maliqi, i cili nuk është i sigurt nëse do të kandidojë për PD apo LSI-në për të lëvizur votat që ai i ka kontrolluar në rajonin e Lapardhasë.

LSI-së i kanë ikur disa “kolonelë” të rëndësishëm si Spartak Braho, Lefter Koka, Nasip Naço, Elez Gjoza dhe këto po mundohet t’i sfidojë me “kadetët e Jalës” apo me studentët e Parlamentit nga LSI.

Si logjikë këto janë rrjedhje nga “lart” që duhet të vërtetohen nëse marrin rrjedhë nga “poshtë”; por realisht lidershipi i LSI-së, përkatësisht zonja Kryemadhi duhet të japë qëndrimin e saj dhe të analizojë ç’përfaqësojnë për partinë e saj këto rrjedhje. Thjesht injorimi vetëm e hap debatin si vaji në lakra…