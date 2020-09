Në lidhje me këtë situatë, gazetari i Top Channel, Artur Bibe deklaroi në “Wake Up” se vendi po bëhet gati për një mbyllje të dytë.

“Në 10 ditët e ardhshme do të vendoset fiks se çfarë do të ndodhë. Policia me megafonë ka dalë duke u bërë thirrje që të largohen nga sheshet ku janë grumbulluar.

Personat mbi 65 vjeç të kufizojnë lëvizjen dhe duhet sms për të dalë. Ata duhet të kenë një arsye të fortë të lëvizur nga shtëpia.

Mbyllja do të bëhet pjesë-pjesë, fillimisht pjesa lokale e Athinës, aty ku problemi është më i madh. Pra, kanë nisur kufizimet në Athinë, më pas do të bëhet mbyllja e shkollave që kanë probleme. Filloi një situatë që do të përshkallëzohet. Dje ishin shumë raste, 300 të prekur nga Covid”, deklaroi Bibe.

g.kosovari