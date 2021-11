“Është e vërtetë që përqindja apo pozitiviteti i testeve është në nivele të larta por normale për Shqipërinë. Çdo ditë 10-15% e testeve rezultojnë pozitivë. Shumica e testeve bëhen për arsye lëvizje. Jemi në një nivel që tregon që pozitiviteti i rasteve është shumë më i madh se kaq. Ka raste që janë në forma të rënda dhe kërkojnë shtrim në spital.

Në këtë periudhë numri i personave të shtruar në spital, tregon që nuk kemi një trend në rritje apo shqetësues. Kemi gati një muaj, që ne vijojmë te kemi një numër rastesh konstant me plus minus 500 raste në ditë.

Ka një përqindje të popullatës që është e pavaksinuar. Në momentin kur ke një popullatë që nuk ruhet apo sistemin shkollor që favorizon shpërndarjen dhe ata persona e kanë shumë të lartë probabilitetin që të infektohen”, tha Cenko.

Ai u shpreh se çdo person që nuk është vaksinuar, e ka të pamundur të shmangë infektimin në një kohë të caktuar. Ai shpjegoi edhe qarkullimin e gripit stinor, duke thënë se pavarësisht përhapjes ai ka rrisk më të ulët se COVID, edhe pse kanë forma klinike të ngjashme.

“Çdo njeri i paimuziuar që nuk vaksinohet do e ketë të pamundur të shmangë infektimin me COVID në një kohë të caktuar. Është një realitet i pritshëm dhe normal. Viti i kaluar ishte një vit kur ndërveprimet e njerëzve me masa kufizuese ishin shumë të larta. Rastet e gripit lidheshin me këtë fakt. Njerëzit po nisin t’i kthehen jetës së tyre.

Ajo që unë do thoja që gripi këtë radhë nga njëra anë do perceptohet si më shqetësues sepse jemi të gjithë në alert. Qarkullimi i lirshëm i gripit në popullatë shoqërohet edhe me imunizim të popullatës.

Gripi është një sëmundje me një rrisk shumë më të ulët se COVID edhe pse kanë forma klinike të ngjashme. Ky grip mund të japë raste të rënda në popullata që janë në rrisk të lartë për gripin", u shpreh ai.