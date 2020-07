Andi Koraqi, shefi i Laboratorit të Mikrobiologjisë dhe njëkohësisht pjesëtar i Komitetit Teknik deklaroi në emisionin “5 Pyetje nga Babaramo” në Report Tv se nuk do të ndodhë mbyllja totale e vendit. Ai theksoi se po diskutohet për mbyllje të vogëla.

“Mund të jenë efikase mbylljet lokale që kanë filluar në Europë, siç mund të mbyllet një zonë ose qytet. Mbyllje totale nuk do të ketë, ajo u bë për t’i dhënë kohë sistemit të shëndetësisë”, thotë Koraqi.

Sa i përket virulencën së COVID-19, e cila sipas disa studimeve ulej me rritjen e temperaturës, ai tha se nuk ishte asgjë e provuar, ishte thjesht një hamendësi e të gjithëve.

” COVID ka pësuar 40 mutacione pikësore që janë të parëndësishme, mutacioni i quajtur D614G që u shfaqen në fund të marsit konsiston në ndryshimin e spikulave sipërfaqësore të virusit që shërbejë për futjen e tij. Virusi ka ndryshuar dhe është rritur trasmetueshmëria, pasi është bërë më i aftë për tu transmetuar. Jemi në një situatë të tillë që jemi duke e njohur virusin s’jemi të aftë që ta sulmojnë, jemi në pozicion mbrojtës, ai është në sulm. Janë 63 vaksina që mendohet se gjysma do të jenë gati në dhjetor, nuk kemi asnjë medikament që ta zhdukë ose ta vrasi në mënyrë indirekte. Skenarët ekzistojnë, varet nga indikatorët e ndryshëm si për shembull numri i të sëmurëve në ditë, pozitiviteti në total. Hapja në të gjithë botën ka sjellë rritjen e të infektuarve. Ai do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës, por ne si do të reagojmë a do të ketë një medikament? Deri tani janë 5 koronaviruse bashkë me SARS-COVID-in. Është një virus i ri i panjohur me sasi materiali gjenetik më të madh, deri tani vetëm një sasi e vogël genesh njihen”, thotë Koraqi.

Në fund ai iu bën apel qytetarëve që të mbajnë maska dhe të respektojnë distancimin social.

g.kosovari