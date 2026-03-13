Rusia po përfiton deri në 150 milionë dollarë në ditë si të ardhura shtesë për buxhetin e saj nga rritja e çmimeve të naftës, duke e bërë atë përfituesin kryesor të tensioneve dhe konflikteve në Lindjen e Mesme.
Sipas një raporti nga Financial Times, ky përfitim i madh ka ardhur kryesisht për shkak të rritjes së kërkesës për naftë ruse, pas mbylljes së Ngushticës së Hormuzit, një arterie e rëndësishme për kalimin e naftës. Mbyllja e ngushticës ka shkaktuar një kërkesë në rritje për naftë nga vendet si Kina dhe India, të cilat tashmë janë konsumatorë të mëdhenj të naftës ruse.
Sipas FT, Rusia ka arritur të gjenerojë një shumë të konsiderueshme mes 1,3 miliardë dhe 1,9 miliardë dollarë nga taksat mbi eksportet e naftës që nga periudha kur ka nisur rritja e kërkesës për naftë ruse, pas mbylljes së ngushticës. Ky zhvillim ka ndodhur në një moment kritik, ku shumë vende po përpiqen të gjejnë burime alternative nafte për të mbushur boshllëqet që janë krijuar nga pasiguria dhe tensionet në Lindjen e Mesme.
Gjithashtu, një tjetër faktor që ka ndikuar është vendimi i fundit i administratës së SHBA-ve, e cila ka ofruar një periudhë lehtësimi 30-ditor për vendet që duan të blejnë naftë ruse dhe produkte të tjera nafte ruse të sanksionuara.
Ky lehtësim ka hapur mundësi të reja për eksportet ruse, duke i mundësuar Moskës të vazhdojë të realizojë fitime të mëdha, pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare.
Nëse ky trend vazhdon, ekspertët parashikojnë që të ardhurat shtesë për buxhetin rus mund të arrijnë një total prej 3,3 miliardë deri në 4,9 miliardë dollarë deri në fund të muajit mars, nëse çmimi i naftës ruse Urals qëndron mes 70 dhe 80 dollarëve për fuçi. Ky çmim është shumë më i lartë se mesatarja prej 52 dollarë për fuçi që ka mbizotëruar në muajt e mëparshëm.
Ky është një ndryshim i thellë për Rusinë, e cila para shpërthimit të tensioneve të fundit, përjetonte një periudhë të vështirë për shkak të rënies së çmimit të naftës dhe humbjes së shumicës së tregjeve të saj, sidomos ato në Indi, për shkak të presioneve të vazhdueshme nga Uashingtoni dhe aleatët e tij.
Në këtë mënyrë, Rusia është përfituese e drejtpërdrejtë e pasojave të konfliktit në Lindjen e Mesme, duke shfrytëzuar rritjen e kërkesës për naftën e saj, e cila tani konsiderohet një burim i domosdoshëm për disa nga tregjet kryesore, pavarësisht presioneve të vazhdueshme dhe sanksioneve ndërkombëtare.
