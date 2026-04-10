Shoqatat e transportit publik paralajmërojnë ndërprerje të shërbimit për rreth 450 linja të këtij sektori, duke nisur nga java që vjen, për shkak të mospërballimit të kostove nga shtrenjtimi i naftës.
Në mungesë të reagimit institucional, pas takimit më 1 Prill me anë të një kërkese zyrtare drejtuar dy ministrave të Ekonomisë Delina Ibrahimaj dhe të Infrastrukturës dhe Enea Karakaçi, operatorët bëjnë thirrje për ndërhyrje urgjente.
Kërkesa kryesore e tyre mbetet, zbatimi i skemës së ngjashme me atë të vitit 2022, kompensim për naftën në vlerën 100 lekë për litër.
Në të kundërt, Shoqatat e transportit publik paralajmërojnë se nga java e ardhshme vijimësia e shërbimit publik për qytetarët do të vihet në rrezik.
Leave a Reply