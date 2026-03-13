Lufta në Lindjen e Mesme dhe rritja e çmimeve të karburantit për aviacionin kanë çuar në një rritje të konsiderueshme të çmimeve të biletave të avionëve, që arrin deri në 15% mesatarisht.
Kompanitë ajrore po përballen me një rritje drastike të kostos së karburantit, që përbën një pjesë të madhe të shpenzimeve të tyre operacionale, duke e çuar këtë kosto në 45-50% të shpenzimeve totale.
Për më tepër, çmimi i karburantit për aviacion është rritur ndjeshëm, duke kaluar nga 85-90 dollarë për fuçi në 150-200 dollarë për fuçi, ndonëse çmimi i naftës Brent ka qëndruar në rreth 120 dollarë. Në disa rajone, sidomos në Evropë, çmimi i karburantit është rritur deri në 1.600 dollarë për ton, një rritje e ndjeshme nga 830 dollarë që ishte para fillimit të konfliktit.
Strategjia e disa kompanive
Për të frenuar ndikimin e këtyre rritjeve të çmimeve, shumë kompani ajrore kanë blerë më herët sasi të konsiderueshme të karburantit për periudhën e parë të vitit, duke siguruar çmime më të ulëta.
Për shembull, Virgin Australia ka blerë 85% të karburantit që do t’i nevojitej, ndërsa Ryanair dhe Lufthansa kanë siguruar rreth 75% të kërkesës për karburant. Megjithatë, disa kompani si Scandinavian Airlines (SAS) nuk kanë përdorur këtë strategji dhe tashmë po përballen me shtesa të mëdha në çmimin e biletave.
Rritje e çmimeve të biletave
Në Azi dhe Oqeani, kompanitë po aplikojnë shtesa të konsiderueshme për karburantin. Për shembull, Air New Zealand ka rritur tarifat e biletave të brendshme me 6 dollarë, dhe ato të udhëtimeve ndërkombëtare me deri në 54 dollarë për udhëtime interkontinentale. Po ashtu, Cathay Pacific ka dyfishuar shtesën e karburantit, duke rritur koston e biletave ndërkontinentale me 76 dollarë.
Në përpjekje për të frenuar humbjet, disa kompani kanë anuluar fluturime. Për shembull, Air New Zealand ka anuluar 1.100 fluturime, duke prekur rreth 44,000 pasagjerë. Sipas një analize të Corriere, disa kompani, sidomos në Azi, mund të shohin rritje të çmimeve deri në 55% për fluturimet ndërkontinentale, siç është rasti me Hong Kong Airlines.
Parashikimi për të ardhmen
Kompanitë ajrore janë të shqetësuara për ndikimin e çmimeve të karburantit dhe po përpiqen të balancojnë tarifat e biletave për të shmangur humbje të mëdha të të ardhurave dhe për të ruajtur kërkesën për udhëtime. Megjithatë, një rritje e çmimeve të mëtejshme mund të çojë në një ulje të kërkesës për bileta dhe në humbje të mëdha financiare për shumë kompani ajrore.
Të gjithë shenjat tregojnë se industria e aviacionit do të vazhdojë të përballet me sfida të mëdha në muajt në vazhdim, dhe pasagjerët mund të përballen me çmime më të larta dhe më pak mundësi për të udhëtuar, për shkak të rritjes së kostove të karburantit. /Corriere Della Sera/
