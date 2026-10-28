Mijëra qytetarë protestuan para Parlamentit në Lisbonë, në Portugali, kundër rritjes së çmimeve të banesave dhe qirave, si dhe kundër ndërhyrjeve të fundit të policisë ndaj manifestuesve.
Sipas të dhënave, çmimet e banesave dhe qirave thuajse janë dyfishuar qe nga viti 2017, duke prekur veçanërisht të rinjtë.
Protesta vjen pas operacioneve policore të së dielës në Lisbonë dhe Porto, ku u shpërndanë kampet me tenda të ngritura nga aktivistët, shkruan A2 CNN. Ngjarjet kanë nxitur akuza për përdorim të tepruar të forcës, ndërsa autoritetet kanë nisur hetime.
Protestuesit kërkojnë strehim të përballueshëm për të gjithë dhe kundërshtojnë një projektligj që synon përshpejtimin e dëbimeve dhe heqjen e kufizimeve për qiratë e kontratave të reja. Kryeministri Luis Montenegro deklaroi në Parlament se policia veproi në përputhje me parimet e proporcionalitetit.
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