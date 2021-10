Goto Energy është bërë kompania e fundit energjetike në Britaninë e Madhe që ndërpret tregtinë, në mes të një rritjeje të mprehtë të çmimeve të gazit me shumicë, sipas BBC. Kompania furnizonte me gaz dhe energji elektrike rreth 22 000 konsumatorë vendas, të cilët tani do të zhvendosen te një furnizues i ri.

Ajo i bashkohet një numër firmash të vogla që janë shkatërruar plotësisht pas rritjes globale të çmimeve të gazit. Rregullatori britanik i energjisë, Ofgem, tani do të gjejë një furnizues të ri për këto familje. Kolapsi i Goto Energy e çon numrin e klientëve të prekur nga vala aktuale e falimentimeve të kompanive energjetike në BM në më shumë se dy milionë.

“Rritja e paparë e çmimeve globale të gazit, që janë rritur 250 për qind që nga fillimi i vitit, – po bën presion financiar mbi furnizuesit”, deklaroi Ofgem. Sipas Justina Miltienyte, eksperte e politikave të energjisë në Usëitch.com, Goto Energy tashmë është furnizuesi i 16-të që del nga tregu, që nga fillimi i vitit 2021.

Javën e kaluar, ishte Pure Planet, që mbështetej nga gjiganti i naftës BP dhe Colorado Energy, që falimentoi. Furnizuesit që kanë falimentuar së fundmi janë edhe Avro Energy, People Energy dhe Green Supplier Limited.

/a.r