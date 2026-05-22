Rritja e çmimeve të produkteve bazë po rëndon gjithnjë e më shumë buxhetet e pensionistëve, ndërsa ekspertët e ekonomisë propozojnë masa të reja për të lehtësuar barrën financiare të kësaj kategorie.
Ekspertja e ekonomisë, Romina Radonshiqi, sugjeron krijimin e një skeme mbështetëse përmes një “karte pensionisti”, e cila do t’u mundësonte të moshuarve të blejnë produkte të caktuara me lehtësira fiskale.
“Pensionistët të kenë një kartë ku mund të blenë produkte me lehtësira fiskale do të ishte shumë mirë. Por dhënia e disa parave për momentin për të zbutur varfërinë se mori disa para shtesë unë mendoj që nuk do ta zbuste varfërinë ,do të ishte vetëm një moment”, thotë Radonshiqi.
Në të njëjtën linjë është edhe eksperti Fatos Çoçoli, i cili propozon pilotimin e “kartës së pensionistit”, duke hequr TVSH-në për produktet bazë të shportës ushqimore.
“Pilotoje kartën e pensionistit, është karta që në qoftë se ti do shkosh të blesh bukën, TVSH-ja e bukës ta kesh zero. Do shkosh në një supermarket kudo ku blen ushqimet e shportës, të kesh ulje taksash. Patjetër me kufizime dhe në mënyrë të kontrolluar”, thotë Çoçoli.
