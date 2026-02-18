Dhjetëra udhëheqës botërorë dhe delegacione kombëtare pritet të mblidhen nesër në Washington DC për takimin inaugurues të Bordit të Paqes të Donald Trump, ndërsa aleatët kryesorë evropianë kanë refuzuar t’i bashkohen nismës dhe kanë kritikuar financimin e paqartë dhe mandatin politik të organizatës.
White House ka sinjalizuar se samiti për këshillin e ri ad hoc në Institutin e Paqes Donald J Trump, që do të riemërtohet, do të shërbejë kryesisht si një raund mbledhjeje fondesh. Trump ka deklaruar në rrjete sociale se shtetet kanë premtuar mbi 5 miliardë dollarë për rindërtimin e Gaza, e shkatërruar nga lufta me Israel dhe ende në krizë humanitare. Ai pretendon gjithashtu se vendet kanë angazhuar mijëra personel për një forcë ndërkombëtare stabilizimi dhe polici lokale për sigurinë e banorëve.
Bordi u krijua fillimisht për rindërtimin e Gazës si qëllim kryesor, por mandati është zgjeruar për të përfshirë edhe konflikte të tjera globale. Megjithatë, takimi hapet mes skepticizmit të madh si në Middle East ashtu edhe në Uashington, pasi plani 100-ditor i paqes i shpallur nga Jared Kushner në Davos ka ngecur dhe ndihma për Gazën mbetet e kufizuar.
Aaron David Miller nga Carnegie Endowment for International Peace tha se bordi do ta ketë të vështirë të zgjidhë çështjet kryesore të konfliktit Izrael-Gaza, si qeverisjen e territorit, sigurinë në terren dhe nevojat urgjente humanitare. Ai shtoi se ka pak shenja se një bord i tillë mund të thyejë bllokimin në negociatat mes Izraelit dhe Hamas.
Ursula von der Leyen e European Commission e ka refuzuar ftesën, ndërsa udhëheqës nga United Kingdom, Germany dhe France kanë deklaruar se nuk do të marrin pjesë. Trump gjithashtu tërhoqi ftesën për Mark Carney pas një fjalimi kritik në World Economic Forum.
Një goditje tjetër erdhi kur Pope Leo XIV njoftoi se Vatican nuk do t’i bashkohet bordit. Kardinali Pietro Parolin theksoi se në nivel ndërkombëtar duhet të jenë United Nations që menaxhojnë krizat.
Në takim pritet të marrin pjesë delegacione nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Turqia, Jordani, Katari, si dhe nga Argentina, Paraguay, Hungaria dhe Kazakhstan. Disa prej tyre shihen si kandidatë për t’u bashkuar me bordin në këmbim të një vendi të përhershëm kundrejt një donacioni prej 1 miliard dollarësh.
Max Rodenbeck nga International Crisis Group paralajmëroi se iniciativa do të jetë nën vëzhgim të rreptë dhe se ekziston skepticizëm global për formën dhe qëllimet e saj. Ai tha se nëse takimi nuk sjell përmirësime të shpejta në terren, sidomos në aspektin humanitar, besueshmëria e bordit mund të shkatërrohet shpejt.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, megjithëse e mbështeti idenë gjatë një vizite në Uashington, nuk do të marrë pjesë, në vend të tij do të jetë ministri i jashtëm Gideon Saar. Analistët thonë se bashkëpunimi i plotë izraelit do të jetë i vështirë në një vit zgjedhor, pasi Netanyahu kërkon të mbajë mbështetjen e krahut të djathtë.
Në terren, pak nga strukturat e parashikuara kanë bërë përparim. Anëtarët e NCAG ndodhen në Kajro pa qartësi për mandatet, buxhetin apo autoritetin e tyre. Ndërkohë, Nickolay Mladenov, i caktuar si përfaqësues i lartë për Gazën, ka pasur pak dukshmëri publike.
Ka disa lëvizje drejt krijimit të një force stabilizimi ndërkombëtar, ISF, me Indonesia që ka ofruar 8,000 trupa, por diplomatët në Jerusalem dyshojnë se plani do të dështojë pa çarmatosjen e Hamasit dhe tërheqjen e IDF.
Ndihma për Gazën mbetet e kufizuar dhe lista e artikujve të ndaluar me “përdorim të dyfishtë” vazhdon të pengojë rindërtimin. Sam Rose nga UNRWA tha se njerëzit ende po vriten dhe ndërtesat po shemben, duke shtuar se situata duket si një model menaxhimi konflikti që askush nuk e kishte parashikuar.
