Numri i bizneseve të reja dhe aplikimeve në regjistrat e Qendrës Kombëtare e Biznesit ka shënuar rritje gjatë muajit prill 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat zyrtare tregojnë se gjatë prillit u regjistruan 2009 subjekte të reja, nga 1793 që ishin regjistruar në prill 2025, duke reflektuar një rritje prej 12%.
Ndërkohë, numri total i aplikimeve në regjistra arriti në 14,615, ose 5.35% më shumë krahasuar me një vit më parë. Rritja e regjistrimeve është mbështetur kryesisht nga Tirana me 1026 subjekte të reja, e ndjekur nga Vlora dhe Durrësi,
Bizneset me kapital 100% shqiptar vijojnë të dominojnë tregun me 1762 subjekte të regjistruara, ndërsa 212 subjekte rezultojnë me kapital të huaj dhe 32 me kapital të përbashkët shqiptar dhe të huaj. Pjesa më e madhe e regjistrimeve i përket kategorisë “Person fizik” me 1534 regjistrime, ndërsa janë regjistruar edhe 469 shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.
Sektorët më aktivë gjatë muajit prill kanë qenë tregtia me shumicë dhe pakicë, akomodimi dhe shërbimi ushqimor, si edhe shërbimet administrative dhe mbështetëse. Aktivitet të konsiderueshëm kanë shfaqur gjithashtu ndërtimi, transporti, komunikacioni dhe pasuritë e paluajtshme.
Sipas raportit, gjatë muajit prill janë regjistruar edhe 629 subjekte të administruara nga gra, ndërsa në Regjistrin e Lejeve, Licencave dhe Autorizimeve janë regjistruar 201 leje dhe licenca.
