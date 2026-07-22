Këshilli i Ministrave ka miratuar një ndryshim në vendimin për zbatimin e ligjit “Për statusin e invalidit”, duke rritur masën mujore të rimbursimit për shpenzimet e karburantit dhe lubrifikanteve për këtë kategori.
Vendimi, i propozuar nga Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit, prek drejtpërdrejt mbështetjen financiare që sigurohet nga shteti për lëvizshmërinë e personave me status invaliditeti.
Me zbatimin e këtij akti të ri, pika 3 e vendimit të vitit 1998 ndryshohet duke përcaktuar një shifër të re fikse mujore.
Lidhur me masën e re të kompensimit, në vendim përcaktohet se “shuma mujore e rimbursimit të shpenzimeve për blerjen e karburanteve e të lubrifikanteve është 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë.”
Buxheti dhe institucionet përgjegjëse
Zbatimi i këtij ndryshimi do të shoqërohet me një faturë shtesë financiare për buxhetin e shtetit, e cila do të kanalizohet përmes skemës së sigurimeve shoqërore.
Lidhur me mbulimin e kostove, dokumenti zyrtar saktëson se “efektet financiare, në masën 27 000 000 (njëzet e shtatë milionë) lekë në vit, për zbatimin e këtij vendimi, përballohen nga buxheti i shtetit dhe programohen çdo vit në buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore.”
Për zbatimin e këtij vendimi janë ngarkuar drejtpërdrejt Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Institutin e Sigurimeve Shoqërore.
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