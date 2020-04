Ndërkohe që në vend është rritur numri i të prekurve nga koronavirusi, duke e çuar numrin total në 712, në dy spitalet COVID vijon beteja për të shëruar pacientët që janë të shtruar.

Ministria e Shëndetësisë ka bërë me dije se në dy spitalet COVID aktualisht po marrin shërbim 40 pacientë.

“Në shërbimin infektiv aktualisht janë 32 të shtruar. 4 pacientë janë në terapi intensive, nga të cilët 1 është i intubuar. Kurse, në spitalin COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, janë 8 pacientë të shtruar. 4 pacientë janë në terapi intensive nga të cilët 2 pacientë janë të intibuar”- the Ministria e Shendetesise ne deklaraten e sotme per mediat, teksa dhe te rejat lidhur me situaten per koronavirusin ne vend.

Sipas saj, ka një numër të qëndrueshëm të të shtruarve në spitale dhe në terapinë intensive. /e.s/