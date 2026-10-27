Aksidentet rrugore në Shqipëri janë rritur me 6% gjatë periudhës janar – shtator, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Sipas të dhënave më të fundit të Institutit të Statistikave në nëntë muajt e parë të vitit janë regjistruar 1,090 aksidente.
Vetëm në shtator ndodhën 107 aksidente rrugore, si pasojë e të cilave 130 persona kanë humbur jetën ose kanë mbetur të plagosur.
Grupmosha deri në 24 vjeç paraqet numrin më të lartë të tragjedive rrugore, duke përbërë 27,1 % të numrit total të aksidenteve të regjistruara në këtë periudhë.
Leave a Reply