Ekonomia shqiptare vijon rritjen për të dytin tremujor me radhë. Gjatë muajve prill, maj dhe qershor ekonomia është rritur me 4.06% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në krahasim me 6 mujorin e parë të vitit 2023, INSTAT përllogarit një rritje prej 3.94% në gjashtë muajt e parë të vitit 2024.

Ndërtimi dhe turizmi janë dy sektorët që i kanë dhënë ndikimin kryesor rritjes ekonomike sipas të dhënave të Institutit të Statistikave. Aktiviteti ndërtues në këtë periudhë është shtuar me 10.10% më shumë se tremujori i dytë i 2023-shit. Ndërsa turizmi, përtej bumit të vizitorëve, renditet në vend të gjashtë me rritje prej 6,48% krahasuar me vjet.

Kontribut pozitiv kanë dhënë degët tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor me +1.12%, ndërtimi me +1.12 %, administrata publike, arsimi dhe shëndetësia, me +0.86 %, aktivitete profesionale dhe shërbim administrative me 0.62%, bujqësi pyje dhe peshkim me +0.17%, aktivitete të pasurive të paluajtshme me 0.13%, aktivitete financiare dhe të sigurimit me 0.13 %; arte, argëtim dhe çlodhje me 0.06%. Taksat neto mbi produktet kontribuuan pozitivisht me 0.92%”. Negativisht ka kontribuuar grupi industri, energji dhe ujë me 0.96%, informacioni dhe komunikacioni me 0.11%.

INSTAT vëren gjithashtu se ndonëse ndërtimi është rritur, kanë ngecur shitjet e pasurive të paluajtshme duke ndikuar me një rritje minimale prej 0,13 përqind.