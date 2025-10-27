Çmimet e banesave në Shqipëri vijojnë të mbeten të larta. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, çmimet e apartamenteve u rritën me rreth 42 për qind në gjysmën e parë të këtij viti, ndërsa në Tiranë rritja arriti deri në 56 për qind krahasuar me një vit më parë. 20 për qind e pronave të shitura u përkasin blerësve të huaj.
Arsye kryesore është shtimi i numrit të vizitorëve që po blejnë prona në Shqipëri.
“Në vitet e fundit, ne kemi parë jo vetëm shqiptarë, por edhe të huaj, të cilët në zona të caktuara, kryesisht në bregdet, marrin një pjesë të madhe të apartamenteve që ndërtohen e më pas i shesin tek fqinjët apo miqtë e tyre që i kanë në vendet nga të cilët ata vijnë”, u shpreh Orgest Beti, konsulent imobiliar.
Ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë edhe rreziqe nëse rritja e çmimeve të banesave nuk do të ndalet.
“Me rritjen e kërkesës, do të thotë që të gjitha çmimet do të rriten. Kjo për fakt se sektori i ndërtimit, ka një rritje pothuajse në të gjithë Ballkanin Perëndimor, për shkak të rritjes së çmimeve të lëndës së parë”, u shpreh ekspertja e ekonomisë, Romina Radonshiqi.
Konsulentët imobiliarë paralajmërojnë se as ndërtimet e reja nuk do të kenë ndikime në çmime pas përfundimet të tyre.
“Unë mendoj se pas vitit 2021 ne patëm një bum shumë të madh ndërtimesh. Sigurisht që do të jepnin efektet në kohështrirje. Ne presim që në 2026 një pjesë e madhe e tyre të hidhen në tregun imobiliar dhe të heqë atë ngarkesën e shtuar për apartamente”, u shpreh Beti.
Ekspertët parashikojnë që tregu të ruajë ritmet aktuale deri në fund të vitit, ndërsa stabilizimi i çmimeve pritet të vijë vetëm pasi të hyjnë në qarkullim banesat e reja që janë drejt përfundimit.
Leave a Reply