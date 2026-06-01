Presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi qyetarët trupat rusë mund të nisin së shpejti një sulm të ri masiv në Ukrainë.
“Një sulm në shkallë të gjerë është i mundur. Rusët janë përgatitur për të”, tha lideri ukrainas.
Ai më pas theksoi se forcat e mbrojtjes ajrore “vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre 24 orë në ditë dhe janë të gatshme të zmbrapsin çdo sulm në masën e mundshme me burimet në dispozicion”.
Në të njëjtën kohë, Zelensky u bëri thirrje qytetarëve të mos injorojnë sirenat e sulmeve ajrore dhe, në rast rreziku, të kërkojnë menjëherë strehim.
Gjatë fundjavës, forcat ruse kanë kryer 976 sulme kundër 55 vendbanimeve në rajonin e Zaporizhzhisë në Ukrainë, duke lënë të vdekur 2 persona dhe duke plagosur 7 të tjerë.
Leave a Reply