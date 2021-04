Qiratë në kryeqytet kanë shënuar rritje kohët e fundit, sidomos në zonat perferike. Një apartament me qira 1+1 edhe në zonën e periferisë, vështirë se e gjen më lirë sesa 25-30 mijë lekë në muaj, ndërsa një vit më parë luhatej në rreth 20 mijë lekë. Kërkesa e lartë nga të ardhurit nga rrethet dhe përmirësimi i cilësisë së mobilimit nga qiradhënësit vlerësohen si arsyet kryesore që kanë nxitur këtë shtrenjtim. Në të kundërt, largimi i të huajve për shkak të pandemisë ka ulur kërkesën për apartamente në qendër dhe të shtrenjta.

Agjencitë imobiliare pohuan për Monitor se qiratë mesatare të apartamenteve 2+1 me mobilim racional për zonat e Astirit, Komunës të Parisit, Rruga e Elbasanit dhe te Liqeni i Thatë pas tërmetit të 26 nëntorit deri tani janë rritur 16 deri 20%.

Rritje të çmimeve në këto zona ka edhe për apartamentet 1+1 deri në 30%. Në periferi siç është zona e Astirit çmimi mesatar i qirasë për apartamente 1+1 është rritur 30%, në Komunën e Parisit 12 %, në rrugën e Elbasanit 10 deri 20% dhe në Liqenin e Thatë 10%.

Te Komuna e Parisit, një apartament 1+1 mund t agjesh me qira me 40 mijë lekë, nga 35 mijë lekë më parë. Te Liqeni i Thatë, shtrenjtimi është dhe më i lartë, nga 35 mijë lekë ka shkuar në 45 mijë lekë. Në të njëjtat nivele janë dhe te Rruga e Elbasanit.

Në zonën e Astirit, ku një apartament 1+1 jepej me qera një vit më parë me rreth 20 mijë lekë, tashmë nuk e gjen më lirë se 25-30 mijë lekë (25 mijë lekë për mobilime jo cilësore).

Ylli Sula, presidenti i grupit “Çelësi” dhe indeksit privat “Kyedata” pohon se aktualisht çmimi i qirave është rritur mesatarisht 6-7%, pas rënies që pësuan në muajt qershor-korrik. Arsyeja e ndryshimit është rritja e kërkesës sidomos nga familjarët që kërkojnë apartamente banime 2+1 me mobilim racional.

“Çmimet e apartamenteve me qira për ambiente banimi 2+1 janë rritur deri në 7% për 2021 pas një rënie që pësuan në periudhën pas karantinës. Arsyeja e rritjes është fluksi i lartë i kërkesës sidomos për të ardhurit nga rrethet. Nëse në muajt e karantinës për shkak të frikës nga infektimet shumë familjarë u larguan në rrethe, rënia e kërkesës ndikoi të ulja e çmimit. Aktualisht vihet re një shtim i fluksit të të ardhurve që kërkojnë të jetojnë në Tiranë”, nënvizon z. Sula.

Shkak është bërë edhe rritja e kërkesës dhe investimi në mobilim nga pronarët. Edhe Ilda Zaloshnja nga agjencia imobiliare “The Point” thotë se ka ndryshim të çmimit të qirave të apartamenteve kryesisht të reja, me mobilim më të kushtueshëm. Për këtë arsye pronarët e tyre pretendojnë t’i japin më shtrenjtë me qira.

Bie kërkesa për shtëpi të shtrenjta

Në kahun tjetër është ulur kërkesa për apartamente me qira, me çmime të shtrenjta. Arsyeja e rënies të kërkesës sipas përfaqësuesit të agjencisë imobiliare “DevInf” është kufizimi i lëvizjeve nga Covid-19 dhe largimi i punonjësve të organizatave ndërkombëtare (shumë prej tyre punojnë online), pasi këto prona me qira në vendin tonë më shumë preferohen nga të huajt.

Qiradhënia rezidenciale për prona të kushtueshme, kryesisht me target të huajt që jetojnë në vendin tonë nis tkurrjen që nga muaji mars i 2020-s. Mbyllja e kufijve dhe kufizimi i lëvizjeve uli kërkesën për këto prona, pasi shumë prej tyre e kishin të pamundur të shpërnguleshin në Shqipëri.

Përfaqësuesit e pasurive të paluajtshme parashikojnë se çmimi i qirave të pronave rezidenciale më shumë do të ketë luhatje rast pas rasti, sesa ndryshim të qëndrueshëm për shkak të nevojës për strehim që nuk lidhet me pandeminë dhe pamundësisë financiare të familjarëve për të blerë apartamente me çmime të larta në Tiranë.

Qiratë u ulën pas pandemisë

Pas përfundimit të karantinës, në periudhën qershor-korrik, sipas agjencive imobiliare çmimet ranë për shkak të shtimit të ofertës nga rritja e numrit të apartamenteve të lëna të lira nga studentët, të larguarit në rrethe apo të individëve që mbetën jashtë Shqipërisë nga mbyllja e kufijve. Arsye tjetër e uljes të çmimit te apartamenteve me qira mesatare ishte edhe rënia e të ardhurave për shumë familjarë që humbën vendet e punës nga kriza e Covid-19./ Monitor