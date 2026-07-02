Bilanci i tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën më 24 qershor ka arritur në 2,295 viktima, ndërsa më shumë se 11,000 persona janë plagosur dhe rreth 13,000 qytetarë kanë mbetur pa strehë, sipas autoriteteve.
Operacionet e kërkim-shpëtimit vijojnë pa ndërprerje, ndërsa ekipet nga shtatë vende po përpiqen të shpëtojnë një burrë 43-vjeçar nga Venezuela, i cili ka mbijetuar për një javë nën rrënojat e një ndërtese shtatëkatëshe në zonën Katia la Mar.
Shpresat për të gjetur të mbijetuar të tjerë po zbehen, pasi kanë kaluar shtatë ditë nga katastrofa, ndërsa mijëra persona rezultojnë ende të zhdukur. Ekipet e shpëtimit po punojnë në kushte të vështira për shkak të rrezikut të shembjes së ndërtesave.
Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për rrezik në rritje të shpërthimeve të sëmundjeve, për shkak të dëmtimit të sistemit shëndetësor dhe kushteve të vështira pas katastrofës. Sipas një analize paraprake të NASA-s, rreth 58,870 ndërtesa janë dëmtuar ose shkatërruar nga tërmetet.
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