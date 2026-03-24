Negociatat për t’i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme po marrin një kthesë të re, teksa shtetet e Gjirit po shqyrtojnë përfshirjen e tyre në operacione ushtarake.
Sipas raportimeve të New York Times, Princi i Kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, po i bën presion Presidentit amerikan Donald Trump që të vazhdojë luftën kundër Iranit, duke e cilësuar këtë si një “mundësi historike” për të riformësuar rajonin.
Në të njëjtën kohë, burime iraniane i kanë thënë CNN-it se ka pasur kontakte mes Teheranit dhe Uashingtonit, ndërsa Irani është i gatshëm të dëgjojë propozime “të zbatueshme” për t’i dhënë fund konfliktit.
Raportime të BBC-së shtojnë një tjetër dimension, duke theksuar se qindra miliona dollarë në kontrata nafte u zhvendosën pak minuta para se Trump të njoftonte shtyrjen e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike iraniane, duke ngritur pikëpyetje mbi prapaskenat financiare të krizës.
Ndërkohë, në fushën e betejës, luftimet vazhdojnë në ditën e 25-të të konfliktit. Teherani ka kryer sulme me dronë dhe raketa balistike ndaj Tel Avivit dhe Haifës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Izraeli, nga ana tjetër, ka bombarduar Bejrutin dhe zona të tjera në jug të Libanit ku ndodhen luftëtarët e Hezbollahut, të cilët janë kundërpërgjigjur me raketa.
Një shpërthim i fuqishëm është dëgjuar edhe në Jerusalem, pasi ushtria izraelite paralajmëroi për një tjetër breshëri raketash të lëshuara nga Irani.
Klima e pasigurisë po intensifikohet, me SHBA-të, Izraelin dhe Iranin që duket se kanë perspektiva të ndryshme për afatet kohore të konfliktit. Në këtë sfond, NATO dhe fuqitë rajonale po monitorojnë zhvillimet, ndërsa trilleri diplomatik vazhdon me negociata të ndërlikuara dhe prapaskena financiare.
