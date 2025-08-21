Konflikti mes Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës ka hyrë në një fazë të re përshkallëzimi, pasi Presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar vendosjen e një force të konsiderueshme ushtarake pranë brigjeve të Venezuelës dhe ka dyfishuar shpërblimin për kapjen e presidentit venezuelian Nicolas Maduro në 50 milionë dollarë.
Trump ka autorizuar vendosjen e një armade amfibe që përfshin tre shkatërrues me raketa të telekomanduara – USS Gravely, USS Jason Dunham dhe USS Sampson, si dhe anijet USS San Antonio, USS Iwo Jima dhe USS Fort Lauderdale, të pajisura për zbarkime me helikopterë dhe me një kontingjent prej 2,200 deri në 4,500 marinsa. Pritet që këto njësi të kenë arritur tashmë në rajon.
Lëvizja ushtarake është paraqitur nga Shtëpia e Bardhë si pjesë e luftës kundër “trafikut të drogës”, por ajo vjen në një moment të veçantë tensioni të lartë midis Uashingtonit dhe Karakasit, pas fitores së diskutueshme të Maduros në zgjedhjet e korrikut 2024 (rezultat të cilin SHBA nuk e njeh).
Sipas mediave amerikane, përveç forcave detare, në rajon mund të jetë vendosur edhe të paktën një nëndetëse amerikane, duke rritur më tej praninë ushtarake në Karaibe.
Donald Trump, ka shtuar veprimet agresive në rajon, nga tarifat ndaj fqinjëve veriorë dhe jugorë deri te një valë arrestimesh të emigrantëve latinë, ndërsa aktualisht përdor luftën kundër drogës si justifikim për dërgimin e forcave pranë Venezuelës.
Në këtë kontekst, përplasja diplomatike dhe ushtarake mes SHBA-së dhe Venezuelës pritet të intensifikohet më tej, me vëzhguesit ndërkombëtarë që paralajmërojnë për rreziqe të larta destabilizimi në rajon.
