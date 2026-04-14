Grupi militant Hezbollah ka njoftuar për një seri sulmesh të ndërmarra gjatë ditës së sotme ndaj pozicioneve ushtarake izraelite dhe zonave në veri të Izraelit.
Sipas deklaratave të publikuara nga krahu mediatik i grupit, janë lëshuar breshëri raketash në drejtim të qyteteve Kiryat Shmona dhe Misgav Am, pranë kufirit me Libanin.
Më herët, Hezbollah pretendoi gjithashtu se kishte qëlluar me raketë një avion luftarak izraelit mbi zonën e Lugina Bekaa perëndimore, duke e cilësuar këtë si reagim ndaj shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit nga ana e Izraelit.
Deri tani nuk ka një konfirmim të pavarur nga autoritetet izraelite lidhur me këto pretendime, ndërsa tensionet në kufirin Liban-Izrael mbeten të larta.
