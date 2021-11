Zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë të Kinës Shu Jueting u shpreh në një konferencë për shtypin se Kina ka pasur një rritje të shpejtë në thithjen e kapitalit të huaj që nga fillimi i këtij viti, dhe rezultatet kanë qenë më të mira se parashikohej. Nëse nuk ka ndonjë rrethanë të veçantë, pritet që investimet e huaja në Kinë për mbarë vitin të arrijnë një rritje dyshifrore dhe të realizohet objektivi i stabilitetit të këtyre investimeve. Lidhur me karakteristikat e thithjes së kapitalit të huaj, ajo tha:

“Së pari, shkalla e investimeve të huaja vazhdoi të rritet. Nga janari deri në tetor, përdorimi real i kapitalit të huaj në mbarë Kinën ishte 943.15 miliardë juanë, me një rritje prej 17.8 % në krahasim me vitin e kaluar. Së dyti, struktura e tërheqjes së investimeve është përmirësuar vazhdimisht. Përdorimi real i kapitalit të huaj në sektorin e shërbimeve ishte 752.52 milardë juanë, duke u rritur 20.3 % në krahasim me vitin e kaluar. Në sektorin e teknologjisë së lartë rritja ishte 23.7 %. Së treti, si rajonet lindore, ashtu edhe ato qendrore e perëndimore të vendit patën rritje.”