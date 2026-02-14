Ulja e numrit të martesave dhe rritja e rasteve të divorceve në Shqipëri, sipas të dhënave të INSTAT, për ekspertët janë një kambanë alarmi. Për avokatin Alban Daci raporti 1 me 3 i zgjidhjes së martesës është rezultat i disa faktorëve, mes të cilëve presioni ekonomik.
“Familja është tronditur, por jo vetëm familja, e gjithë shoqëria. Ne kemi martesa që sapo bëjnë fëmijë e parë, çifti nuk e përballon dot presionin e njëri-tjetrit, fillojnë mosmarrëveshjet, grindjet. Kanë ndodhur edhe raste kur çiftet kanë shkuar në prag të divorcit edhe kur fëmija ka qenë ende në barkun e nënës. Shkaqet janë të ndryshme, duke filluar që te pasuria, flas për ato martesa kur bashkëshorti ka krijuar pasurinë para martese dhe aty nisin konfliktet për pasurinë”, u shpreh Daci.
Avokati Daci thotë se vendosja e një kontrate paramartesore që rregullon regjimin pasuror përbën një raport më të sinqertë mes partnerëve.
“Vendosin që të bëjnë kontrata paramartesore në mënyrë që të rregullojnë regjimin pasuror nëse do shkojnë në prag të divorcit. Besoj se këto janë martesa më të sinqerta dhe tregon që këto martesa funksionojnë sepse gjërat janë të qarta”, tha avokati.
Ritmi i vrullshëm i jetës, por edhe pasiguria financiare rrit ndjeshëm moshën e çifteve që lidhin kurorë. Ndërkohë që në shoqëritë e sotme, jo pak herë divorci shihet si një zgjidhje.
