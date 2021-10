Apartamentet në Tiranë vazhdojnë të kenë një rritje të ndjeshme të çmimeve nga viti në vit duke u bërë të papërballueshme për xhepin e qytetarëve që kanë të ardhura mesatare.

Ekspertët theksojnë se çmimet e shitjes së apartamenteve janë rritur me 15%.Por pavarësisht kësaj kërkesa për të blerë vijon të jetë e madhe. Ilda Baraj eksperte imobiliare thotë se rritja e çmimeve lidhet me standartet që ofrohen në ndërtimet e reja.

E njëjta situatë është edhe me qiratë. Për shkak të pamundësisë ekonomike shume qendër qytetarë kanë zgjedhur të jetojnë me qira por edhe ata po përballen me rritje të çmimit të qirave si në periferi apo në qendër.

Kryesisht blerja e apartamenteve në Shqipëri realizohet me kredi pasi mundësitë financiare të shqiptarëve janë shumë të vogla në krahasim me çmimet./abcnews.al