Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur sot se pagat e bluzave të bardha do të rriten me 40 për qind.

Gjatë konferencës për çështjet e ekonomisë, kreu i qeverisë ka theksuar se edhe arsimtarët do të përfitojnë rritje të nivelit të pagesës.

Për mësuesit në të gjithë vendin paga e tyre do të shtohet me 15 për qind. Hyrja në fuqi e pagave të reja sipas kryeministrit Rama do të bëhet që nga janari i vitit 2021.

“Ju bëj me dije se pagat për bluzat e bardha do rriten me 40%, kurse pagat për arsimtarët do rriten me 15%.

Dy mandate qeverisëse tonat është thuajse dy-fish fondi i pagave në sektorin publik, edhe pse numri i punonjësve është pak më i vogël seç ishte.

Ata që ngatërrojnë pagesat me taksat, ata që duhet të ngatërrojnë për konsumin e energjisë dhe ujit me taksat, por edhe për ata që insistojnë jashtë realitetit dhe fakteve se ne kemi rritur taksat, kursimi nga taksimi i ndershëm është 21 milionë dollarë në vit dhe 166 milion dollarë, të cilët ata ja u merrnin njerëzve dhe ne ua lamë njerëzve në arkën e familjeve të tyre vetëm nga kursimi i taksës famëkeqe të sheshtë që ne e shembëm dhe ne kthyem në taksë të ndershme, kush fiton me pak paguan me pak dhe kush fiton më shumë paguan më shumë.

Dhe ata duan ta rikthejnë që infermierët dhe arsimtarët punonjësit e shtetit me një pagë mesatare të paguajnë më shumë sesa ‘oligarkët’ e këtij vendi”- tha Rama.

