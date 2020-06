Sherri mes dy kolegeve stomatologe ka agravuar edhe me përdorimin e shpullave duke e çuar çështjen mes tyre edhe në duart e Policisë.

Një ditë më parë në kryeqytet, një 37 vjecare dhe mjekja tjeter stomatologe 42-vjecare janë konfliktuar në oborrin e Qendrës së shërbimit Mjekësor.

“Më datë 16.06.2020, u referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për shtetases E. L, me profesioni stomatologe, sepse në orën 09:30, në rrugën “Ibrahim Rugova”, në oborrin e Qendrës së shërbimit Mjekësor, ka goditur me shuplakë në fytyrë shtetasen G. V me profesion stomatologe”, tha Policia.

g.kosovari