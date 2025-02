Një avion i kompanisë “Delta Airlines” është rrëzuar gjatë uljes në aeroportin ndërkombëtar “Pearson” të Torontos.

Avioni, një Bombardier CR900, thuhet se po fluturonte nga Minesota në Toronto.

“Toronto Pearson është në dijeni të një incidenti gjatë uljes, që përfshin një aeroplan të Delta Airlines që ishte nisur nga Minneapolis. Ekipet e urgjencës po përgjigjen”, njoftoi aeroporti përmes një deklarate në platformën ‘X’.

Pamjet tronditëse nga vendi i ngjarjes tregojnë avionin me kokë poshtë në pistën e aeroportit, ndërsa pasagjerët u panë duke dalë nga avioni dhe duke ecur në pistën e akullt.

Sipas CTV News të paktën tetë persona janë plagosur.

A Delta Airlines CRJ-900 crashed and flipped over today at Toronto Pearson International Airport. Multiple people are confirmed to be injured with no deaths reported as of yet. Reports indicate that the plane flipped over and caught fire while landing at the airport (Fox News).… pic.twitter.com/uflIWrhghr

— OSINTdefender (@sentdefender) February 17, 2025