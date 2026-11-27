Kuvendi ka rrëzuar me 80 vota kundër amendamentin e propozuar nga Partia Demokratike për dhënien e pagës së 13-të për mësuesit e arsimit parauniversitar.
Propozimi i opozitës parashikonte që të gjithë mësuesit e arsimit parauniversitar të përfitonin një pagë shtesë, si një e ardhur ekstra përtej pagave të tyre mujore.
Po ashtu, me 80 vota kundër u rrëzua edhe amendamenti i PD-së për minimumin jetik prej 200 eurosh.
Kreu i PD-së, Sali Berisha, tha se rritja e çmimeve e bën të domosdoshme këtë masë për pensionistët dhe familjet me të ardhura të ulëta. Ai akuzoi mazhorancën se ul TVSH-në për përfituesit e investimeve strategjike, ndërsa shton barrën për bizneset e vogla.
“Polarizim i jashtëzakonshëm i të ardhurave, rritje e papërmbajtur e çmimeve. Sot çmimet në Shqipëri janë tre herë më të larta se mesatarja e BE-së. Këto çmime në vitin 2005 kanë qenë 74% e çmimit mesatar në BE. Ju, që i mbushni xhepat me para duke vjedhur, nuk e ndieni.
Ka një rritje çmimesh që të paktën 550 mijë pensionistë me pensione të pjesshme apo invaliditeti i bën të dridhen duke numëruar kafshatën. Janë dhjetëra mijëra shqiptarë me ndihmë sociale, të cilët nuk marrin as gjysmën e shumës që u duhet për të përballuar ushqimet.
Janë familje të tëra që jetojnë me paga minimale. Në vitin 2012, rritja ekonomike shndërrohej në mirëqenie për shqiptarët dhe në këtë aspekt Shqipëria sipas Grupit të Bostonit, renditej e katërta në botë.
Ulni TVSH-në për oligarkët e investimeve strategjike dhe këputni me TVSH bizneset e vogla, të gjithë shqiptarët. Jeni në bashkëpunim në një krim të rëndë me këtë që po bëni. Vendosja e minimumit jetik është e domosdoshme”, tha Berisha.
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