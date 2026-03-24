Një nga ngjarjet më të rënda ajrore të viteve të fundit ka tronditur Kolumbinë, pasi një avion ushtarak është rrëzuar duke shkaktuar të paktën 66 viktima dhe dhjetëra të plagosur.
Në bord të avionit ndodheshin gjithsej 125 persona, përfshirë ushtarë, anëtarë të ekuipazhit dhe personel të tjerë të sigurisë. Aksidenti ndodhi në orët e para të mëngjesit të së hënës, pak minuta pasi avioni ishte ngritur nga baza ajrore në Puerto Leguizamo, një zonë strategjike pranë kufirit jugor me Ekuadorin dhe Perunë.
Avioni i tipit C-130 Hercules, i njohur për përdorimin e tij në operacione ushtarake dhe transport logjistik, pësoi një problem ende të paqartë gjatë fluturimit dhe humbi kontaktin me kullën e kontrollit, përpara se të rrëzohej në një zonë të dendur xhungle. Dëshmitarët raportuan se panë flakë të mëdha dhe dëgjuan një shpërthim të fuqishëm në momentin e përplasjes, ndërsa mbetjet e avionit u shpërndanë në një territor të gjerë dhe të vështirë për t’u arritur.
Sipas një burimi ushtarak, mes viktimave janë 58 ushtarë, gjashtë anëtarë të forcave ajrore dhe dy efektivë policie, ndërsa shumë të tjerë janë plagosur rëndë. Ekipet e shpëtimit u dërguan menjëherë në vendngjarje, por operacionet e kërkim-shpëtimit janë penguar nga terreni i vështirë, mungesa e rrugëve dhe kushtet klimatike në zonën e xhunglës.
Helikopterë dhe njësi speciale janë angazhuar për të transportuar të plagosurit drejt spitaleve më të afërta, ku disa prej tyre ndodhen në gjendje kritike për jetën.
Autoritetet kolumbiane kanë nisur një hetim të thelluar për të zbuluar shkaqet e sakta të aksidentit. Nuk përjashtohet mundësia e një defekti teknik, por hetuesit po shqyrtojnë gjithashtu edhe faktorë të tjerë të mundshëm, përfshirë kushtet atmosferike dhe gabimet njerëzore. Ministria e Mbrojtjes ka deklaruar se do të bëjë publike çdo informacion të ri sapo të konfirmohen, duke theksuar rëndësinë e transparencës në një ngjarje kaq të rëndë.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në mbarë vendin, ku qytetarët dhe liderët politikë kanë shprehur dhimbjen dhe solidaritetin me familjet e viktimave. Presidenti i Kolumbisë ka shpallur një ditë zie kombëtare dhe ka premtuar mbështetje për të afërmit e të ndjerëve dhe për të plagosurit.
