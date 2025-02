Nga Frrok Çupi

Gjithmonë në këtë botë ekziston një fije e hollë mes të mirë dhe të keqes. Kjo, shumë herë, hollohet aq shumë, por kurrë nuk është këputur, e mira reziston. Njerëzimi, bash për këtë arsye, jeton dhe përpiqet për ‘fijen’. Këtu, në Shqipëri, sa herë e kemi pasur jetën të varur në atë fije dhe kemi qenë duke rënë në greminat e mos ekzistencës.

Kur nuk u këput ajo fije edhe në luftën e marsit të vitit 1997, them se nuk ka për t’u këputur kurrë më. Po binim e do të mbyteshim në lumenjtë e gjakut që një njeri- Sali Berisha, kishte derdhur. U deshën vetëm dy njerëz të thjeshtë, Ardian Elezi dhe Agron Dajçi që ta mbanin fijen të pa këputur përballë rrezikut. Të dy ishin aviatorë të aviacionit ushtarak shtetëror dhe të dy u urdhëruan nga shteti që të ngarkonin armët kimike dhe të qëllonin mbi popullin e Vlorës, me shpresën se poshtë avionit do të vdisnin të gjithë si milingonat. Armët i ngarkuan, por i dorëzuan në shtetin fqinj.

A nuk ishte kjo fija e fundit?!

Me burgun e Erion Veliajt po provokohet kjo fije, fija mes të mirës dhe të keqes. Të shikojmë a do të ketë ‘pilotë lufte’ që ta shpëtojnë edhe kësaj here?

E shikon që sapo bën prekjen e të keqes, të vijnë të gjalla krimet e asaj lufte! Asnjë prej tyre nuk është dënuar deri më sot. Rreziku që vjen pas burgimit të Veliajt është ky: Do të lulëzojë e keqja që e zhyti vendin tonë në skëterrën më të rëndë të historisë, ndërsa të gjithë të tjerët do të dënohen. Drejtësia po refuzon t’i gjykojë, aq më pak t’i dënojë. Sali Berisha dhe të tijtë nuk dënohen, kjo është beteja e Drejtësisë. Këtu e mbyllim kapakun se do të kemi ndonjëherë Drejtësi, në daç paguaj SPAK, në daç shpreso te Reforma. Këtu këputet fija jonë dhe forcohet fija e të keqes.

Çfarë bëri Reforma? Më duket se ‘fëmijët’ kanë ndërtuar një lodër që po shpërthen si minë për të drejtën e çdo qelize në vend. Naivët e maxhorancës politike u ngopën me fjalët ‘pavarësi’ dhe ‘paanësi’. Atëherë gjykatës e prokurorë thanë: ‘ Ok, tani ejani te lali, t’ua tregojmë pavarësinë!’.

Ata, të pa varurit, bënë siç dinë vetë: Pranga kujtdo që tenton të bëjë të mira për vendin; pas pak kohe mund t’u vënë prangat të katër aeroporteve të vendit. Në anën e naivëve, ku rri populli, rrëmbyen privilegjet dhe lavdinë, ndërsa në anën e ‘katalanit’ marrin përfitime monetare dhe kamxhik. Mazokizmi ka bërë fole. E keqja e pathyeshme e drejtësisë buron nga ‘plepat’ që do të thotë zhytje e drejtësisë në krim. Qeveria ka frikë të flasë një fjalë me ‘krijesën e vet’ që është Reforma. Ministria e Drejtësisë bën ‘budallain’ dhe merret veç me burgjet.

Drejtësia e ‘reformuar’ është një këlysh që fle te këmbët e Berishës. As nuhatja për para nuk i zgjoi prokurorët, që të ngriheshin, të sekuestrojnë kontratën mes Berishës dhe lobistit LaCivita, ku fshihen dhjetëra miliona dollarë. Këto janë paratë e popullit, por Drejtësia ngop të keqen kundër të mirës.

Po, edhe gruaja e Erion Veliajt akuzohet për një milionë euro të bëra ‘tym’ në dyqanet e modës. Vetë Erioni po përflitet për tre a gjashtë a gjashtëmbëdhjetën vila. Në rregull, mund të jenë të vërteta. Por pse u dashkan mbyllur në burg pa gjykuar asgjë?! Madje edhe pasi të gjykohen e të dalin të korruptuar, Drejtësia nuk i heq fëmijës një nënë të re dhe Tiranës kryetarin që e ndërtoi kryeqytetin, pastroi menderet dhe pisllëqet e lëna nga bota e të keqes. A nuk mund të prisni që të mos asfiksoni kryeqytetin, o njerëz të pa drejtë?!

Apo që të na asfiksoni të gjithëve në një qytet që vetëm ju dhe Saliu e projektoni? Do të këputet fija dhe do të na mbysë e keqja, siç e kanë nisur këta.

Erioni do të paguajë, padyshim! Askush nuk po kërkon tjetër gjë. Por deri më sot nuk e shohim çfarë; sot në mëngjes unë pashë punëtorë të pastrimit që grindeshin mes tyre njësoj si gjyqtarë e prokurorë: Ata që e donin qytetin dhe ata që i hidhnin plehra… Erioni do të paguajë, ka plot kohë, nuk ka mbërritur as në gjysmën e jetës. Ndërsa Berisha që hapi varre e mbolli dhimbje pa fund në këtë vend, nuk ka më kohë; ai po kërkon një qoshe ku të bëjë pi-pi-në e fundit mbi mermerin e varreve. Ai po ikën pa paguar çfarë shkatërroi 30 vjet. Kur do të paguajë?

Vallë, ç’është kjo pyetje?. Drejtësia nuk e shikon të keqen. Atëherë pse pyet, vallë? Le të këputet fija!, thonë mjeshtrit.