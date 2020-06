Kryeministri Rama ka paralajmëruar rikthimin e masave kundër koronavirusit nëse situata nuk do të ndryshojë në ditët në vijim.

Në një komunikim të posaçëm në Facebook, Kryeministri u shpreh se gjithçka është në dorën e secilit, dhe nëse numrat do të rriten, masat do jenë të menjëhershme.

“Jam i shqetësuar, dhe dua që ta dini se nuk kam ndërmend të bëj sehir se si shumëkush e ka harruar se armiku i padukshëm nuk ka ikur.

Prej tre ditësh kemi më shumë shtrime në spital. Me keqardhje, por nuk do kemi çfarë të bëjmë dhe do duhet të rifillojmë nga e para, siç po ndodh në vende të tjera. T’i thërrasim mendjes dhe të bëjmë gjënë e duhur për njëri-tjetrin”, tha Kryeministri.

Në tre ditët e fundit janë regjistruar më shumë se 90 raste të reja me koronavirus, dhe autoritetet shëndetësore e atribuojnë këtë situatë te lëshimi i masave.

Por, më keq akoma, rritje ka edhe në radhët e të shtruarve në spital, si edhe atyre në intubim.

/a.r