Zhvilluesit e gjuhës së programimit PHP kanë publikuar përditësime urgjente sigurie pas zbulimit të dy dobësive kritike që mund t’u lejojnë sulmuesve të ekzekutojnë kode keqdashëse në distancë, pa pasur nevojë për autentifikim.
Sipas paralajmërimit të ekipit të PHP, instalimet që përpunojnë kërkesa nga interneti mund të jenë në rrezik. Dobësitë, të identifikuara si CVE-2026-109618 dhe CVE-2026-109619, mund të cenojnë serverët, sistemet e skedarëve dhe bazat e të dhënave.
Agjencia e Sigurisë Kombëtare e SHBA-së (NSA) dhe FBI u kanë bërë thirrje organizatave që përdorin PHP të instalojnë menjëherë përditësimet, duke i dhënë përparësi serverëve të ekspozuar ndaj internetit.
Autoritetet rekomandojnë gjithashtu monitorimin e sistemeve për aktivitete të dyshimta. Në rastet kur përditësimi i menjëhershëm nuk është i mundur, NSA këshillon çaktivizimin e sistemeve të prekura deri në zbatimin e masave të nevojshme të sigurisë.
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Burimi: Botë
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