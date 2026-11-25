Instituti i Gjeoshkencave (IGJEUM) ka paralajmëruar për përkeqësim të kushteve atmosferike gjatë ditës së nesërme, të enjten, më 26 nëntor, me reshje intensive në disa qarqe të vendit. Sipas parashikimit, situata mund të krijojë probleme me përmbytjet, vërshimet e shpejta të përrenjve dhe lumenjve të vegjël malorë, si dhe rrëshqitjet e dherave.
Shqetësimi më i madh lidhet me qarkun e Shkodrës, ku priten reshjet më intensive. Ndërkohë, në Kukës, Dibër dhe Lezhë parashikohen reshje intensive deri lokalisht shumë intensive. Reshje me intensitet të lartë priten gjithashtu në qarqet Durrës, Tiranë, Vlorë dhe Gjirokastër.
Për shkak të sasisë së reshjeve dhe intensitetit të tyre, në qarqet Shkodër, Kukës, Vlorë dhe Gjirokastër ekziston rreziku i vërshimeve të shpejta të lumenjve të vegjël malorë. Në këto zona nuk përjashtohen as rrëshqitjet e dherave, veçanërisht në terrenet e pjerrëta dhe zonat ku toka mund të ngopet me ujë.
Probleme mund të shfaqen edhe në zonat urbane. Sipas paralajmërimit, në Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë, Durrës, Vlorë dhe Gjirokastër mund të ketë përmbytje të lokalizuara, në varësi të kapacitetit dhe gjendjes së sistemit të kanalizimeve. Kjo do të thotë se reshjet e dendura mund të shkaktojnë grumbullime uji në rrugë dhe në zona të ulëta, nëse infrastruktura e kullimit nuk arrin të përballojë prurjet.
Një tjetër shqetësim i evidentuar nga Instituti i Gjeoshkencave lidhet me rritjen e prurjeve në lumenjtë e mëdhenj dhe të mesëm të vendit. Reshjet pritet të ndikojnë në basenet e Drin-Bunës, Matit, Ishmit, Erzenit, Shkumbinit, Semanit dhe Vjosës.
Rritja e prurjeve kërkon vëmendje të veçantë, sidomos në zonat pranë shtretërve të lumenjve dhe në territoret që kanë pasur probleme me përmbytjet në të kaluarën.
Parashikimi i IGJEUM vjen në një periudhë kur reshjet intensive mund të sjellin vështirësi si në zonat malore, ashtu edhe në ato urbane. Rreziku lidhet jo vetëm me sasinë e shiut që pritet të bjerë, por edhe me shpejtësinë me të cilën uji mund të grumbullohet dhe të përfundojë në përrenj, lumenj apo rrugë të banuara.
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