Dy persona janë arrestuar të hënën nga Shërbimi Sekret Amerikan pranë Shtëpisë së Bardhë, pas dy incidenteve të ndara të regjistruara në zonën përreth kompleksit presidencial në Washington.
Sipas autoriteteve, njëri prej personave përplasi automjetin në trotuarin që rrethon parkun Lafayette, ndërsa një tjetër kapërceu barrierën mbrojtëse në të njëjtën zonë.
Në momentin e incidenteve, presidenti amerikan Donald Trump ndodhej në Shtëpinë e Bardhë. Për arsye sigurie, godina u vendos për pak kohë në izolim, ndërsa disa rrugë përreth parkut u bllokuan.
Zëdhënësi i Shërbimit Sekret bëri të ditur se automjeti u përplas në trotuar pak para orës 10:00 të mëngjesit.
“Drejtuesi i automjetit shfaqi rezistencë ndaj forcave të rendit, por u arrestua shpejt”, thuhet në deklaratën zyrtare.
Pothuajse në të njëjtën kohë, një person tjetër kapërceu një barrierë pranë cepit veriperëndimor të parkut Lafayette.
Ai u arrestua menjëherë nga autoritetet. Shërbimi Sekret ka nisur hetimet për të dyja ngjarjet, ndërsa deri më tani nuk është bërë e ditur nëse incidentet kanë lidhje me njëri-tjetrin.
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