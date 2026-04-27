Lajmi se epoka Orban morri fund solli gëzim përgjatë brigjeve të Danubit, i cili zgjati për disa orë. Gëzimi jehoi në të gjithë Hungarinë ndërsa njerëzit shkëmbenin përqafime dhe përshëndetje. Megjithatë, për disa të tjerë, humbja dërrmuese shkaktoi pasiguri.
Avionë privatë, të cilët dyshohet se janë të ngarkuar me plaçkat e atyre, pasuria e të cilëve u rrit gjatë 16 viteve të Orban në pushtet, janë ngritur vazhdimisht nga Vjena, ndërsa individë të tjerë po garojnë për të investuar asetet e tyre jashtë vendit, thanë burime për “Guardian”, raporton A2CNN. Ndërkohë, figura të larta pranë Orban kanë shqyrtuar mundësitë e vizave amerikane, me shpresën për të gjetur punë në institucione të lidhura me Magan.
Që kur Orban erdhi në pushtetin në vitin 2010, një rreth i vogël bashkëpunëtorësh të lidhur me udhëheqësin dhe partinë e tij Fidesz kanë grumbulluar pasuri të mëdha, pjesërisht për shkak të kontrollit të tyre në zgjerim mbi ekonominë e vendit dhe kontratave të financuara nga BE për infrastrukturën publike.
Që nga zgjedhjet, “Guardian” ka mësuar për tre anëtarë të këtij rrethi të ngushtë që kanë filluar të zhvendosin asetet e tyre jashtë vendit. Pasuria po zhvendoset në vende të Lindjes së Mesme – Arabinë Saudite, Oman dhe Emiratet e Bashkuara Arabe – ndërsa të tjerë kanë synimin e tyre drejt Australisë dhe Singaporit, thanë dy burime të Fidesz.
Péter Magyar, partia opozitare Tisza e të cilit arriti fitore dërrmuese këtë muaj, ka dhënë alarmin duke akuzuar ata që janë të lidhur me Fidesz se po garojnë për të mbrojtur pasurinë e tyre nga përgjegjësia përpara se qeveria e tij të marrë pushtetin në fillim të majit.
