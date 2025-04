Regjisori kinez Fan Yuhu dhe e shoqja malajziano-kinezja Zhu Xinyi udhëtojnë rreth botës me një makinë elektrike.

Udhëtimi ka zgjatur 12 vjet. Ata kanë vizituar 90 vende të botës deri tani. Kanë përshkuar rreth 500 mijë km, fillimisht me makinë me gaz dhe tani me një makinë elektrike.

Fani postonte në mediat sociale të gjithë udhëtimin e tij, përvojat e jashtëzakonshme dhe bënte reklama për ushqimin dhe akomodimin, ofruar falas nga dyqane dhe motele, kudo nëpër botë.

Pasi u bllokua në Malajzi për shkak të pandemisë Covid-19, kinezi Fan u njoh nëpërmjet rrjeteve sociale me një vajzë malajziane me origjinë kineze, Zhu Xinyi, me të cilën ndante të njëjtin pasion për udhëtimin.

Fan Yuhu dhe Zhu Xinyi në Tiranë/Foto nga CMG

Fan Yuhu dhe Zhu Xinyi në Elbasan/Foto nga CMG

Motoja e udhëtimit të tyre rreth botës është: “Toka është vatra e përbashkët e njerëzimit dhe mbrojtja e mjedisit nga udhëtimi me automjetet elektrike do të jenë trendi i zhvillimit të transportit të së ardhmes”.

Me një plan udhëtimi për të vizituar 100 vende të botës, Fan dhe Zhu po vizitojnë edhe Shqipërinë.

“Ne u futëm në Shqipëri nga Maqedonia e Veriut. Qyteti i parë që vizituam ishte Elbasani, ku qëndruam në hotel për një natë. Pronari i tij ishte shumë i sjellshëm, madje na ofroi darkën dhe mëngjesin. Aty karikuam dhe makinën. Kemi takuar njerëz të mirë këtu. Shqipëria ka vende të bukura dhe mot të mirë, prandaj vijnë shumë turistë të huaj për ta vizituar.

Fan Yuhu dhe Zhu Xinyi në Tiranë/Foto nga CMG

Në rrjetet sociale ata kanë më tepër se 100 mijë ndjekës. Videot e udhëtimit i postojnë në “Instagram”, “Facebook”, “YouTube” dhe gjithashtu në rrjetet sociale kineze, duke ndarë këtë eksperiencë unike me gjithë botën.