Në poligonin e stërvitjes Ozis në Poloni kanë filluar stërvitjet ushtarake “Amber Shock 2026”, në të cilat po marrin pjesë rreth 3,500 ushtarë nga disa vende anëtare të NATO-s, përfshirë Shtetet e Bashkuara.
“Disa qindra pajisje ushtarake do të përdoren gjatë manovrave. Stërvitjet do të zgjasin deri të premten dhe do të përfundojnë me qitje me municione të vërteta. Gjatë ushtrimeve, pjesëmarrësit do të kryejnë detyra taktike dhe të zjarrit, duke përmirësuar bashkëpunimin dhe duke demonstruar unitetin dhe besueshmërinë e anëtarëve të NATO-s në përmbushjen e detyrimeve të tyre të përbashkëta në fushën e sigurisë”, tha nënkolonel Dariusz Guzenda, zëdhënës i divizionit shumëkombësh Northeast, raporton agjencia polake e lajmeve PAP.
Stërvitjet “Amber Shock” janë pjesë e manovrave ushtarake të quajtura “Sabre Strike 26” të cilat po mbahen në Poloni, Lituani dhe Finlandë.
Moska ka shprehur vazhdimisht shqetësim në lidhje me shtimin e forcave të NATO-s në Evropë.
Ministria e Punëve të Jashtme ruse njoftoi se Moska zyrtare mbetet e hapur për dialog me NATO-n, por në baza të barabarta, dhe se Perëndimi duhet të heqë dorë nga “politika e militarizimit të kontinentit”.
Leave a Reply