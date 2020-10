Deri më datë 23 tetor pritet që të mbarojë trajnimi i plotë për rreth 30 mijë mësues që janë në sistemin arsimor.

Ky trajnim vjen në rast se do të kemi një përkeqësim të situatës së covid-19 në vendin tonë çka do të sillte mbylljen e shkollave. (Shqiptarja. com)