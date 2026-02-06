Një rrëshqitje e madhe dheu ka shkaktuar probleme serioze në qarkullimin rrugor në Greqinë perëndimore, duke bllokuar plotësisht autostradën Ionian Motorway në segmentin midis Arta dhe Amfilochia.
Ngjarja ka ndodhur pas reshjeve të dendura të shiut, të cilat kanë zbutur strukturën e tokës, duke shkaktuar shembjen e një sasie të madhe dheu dhe gurësh mbi të dyja korsitë e rrugës. Pamjet filmike nga ajri tregojnë një masë të konsiderueshme toke që ka mbuluar autostradën, duke e bërë kalimin e automjeteve të pamundur.
Autoritetet greke kanë mbyllur menjëherë qarkullimin në këtë pjesë të rrugës për arsye sigurie, ndërsa trafiku po devijohet përmes rrugëve alternative. Në zonë kanë mbërritur inxhinierë dhe specialistë gjeologë, të cilët po vlerësojnë situatën dhe rrezikun e rrëshqitjeve të tjera të mundshme.
Fatmirësisht, deri më tani nuk raportohet për viktima, por autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare deri në stabilizimin e plotë të situatës.
